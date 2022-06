Półki wiszące – najciekawsze pomysły!

Kolorowa gra wzorami we wnętrzu formy. Jest to kolejny pomysł na niebanalny akcent we wnętrzu. Półki wiszące to przede wszystkim sposób na aranżację ściany, powinny więc wprowadzać efekt, który będzie wart tych kilku haczyków wbitych w ścianę i poświęconych na ten efekt. Forma, którą półki wiszące tutaj przyjęły nie należy do standardowych. Co więcej nasz klasyczne wyobrażenie zostało tu całkowicie zanegowane i półki wiszące zostały stworzone w sposób wklęsły, a nie wypukły. Ciekawy efekt zaskakującego wnętrza tych półek, będzie fajnie się sprawdzał we wnętrzu na co dzień. Do momentu kiedy nie staniemy naprzeciw i nie zaglądniemy do środka, kolorowa mozaika ma możliwość schowania się we wnętrzu formy. Tym sposobem możemy wykorzystać półki wiszące na ścianie jako element zaskoczenia w kompozycyjnym układzie.