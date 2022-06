Niskobudżetowy remont mieszkania w Bydgoszczy!

Najważniejszym aspektem odnowy salonu było, zarówno dla inwestorów, jak i dla projektantki, odsłonięcie pięknego drewnianego parkietu. Wcześniej pokrywał go ciężki, ciemny dywan w orientalny motyw. Ściany zupełnie nie pasowały do podłogi, zadziwiały nietypową optyką. Po remoncie wnętrze pokoju dziennego stało się współczesne, wygodne i nabrało charakteru. Ścianę za wypoczynkiem pomalowano na śnieżną biel, a tę po lewej stronie pokryto tapetą w nowoczesny wzór, która ożywia nieco to pomieszczenie. Usunięto dywan, ukazując parkiet. Wygodne meble oraz funkcjonalne miejsca na przechowywanie czynią z tego salonu doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu.