Dom dla wielbicieli minimalizmu!

Pomimo tego, że architekci dysponowali niewielkim metrażem, stworzyli miejsce, w którym przyjemnie jest przebywać. Po zmroku patio prezentuje się równie niesamowicie, co w dzień. Cały dom emanuje nowoczesnym blaskiem, do podkreślają pomysłowe rozwiązania naszych fachowców. Jednym z nich jest widoczny na zdjęciu niewielki basen, który pozwala schłodzić się w gorące dni. Nie ma wątpliwości co do tego, że ten obiekt roztacza wokół siebie magiczną aurę.