Jak dodać wiejskiego uroku do mieszkania?

Aby dodać wiejskiego uroku naszej przestrzeni wcale nie musimy decydować się na wykorzystanie rustykalnych mebli, koronkowych firanek czy wiklinowych koszy. Kiedy w grę wchodzi nadanie odpowiedniego charakteru przestrzeni, możemy skorzystać w wyrazistych, kolorowych dodatków, które same określą wnętrze jako wiejskie, naturalne. Starodawna lub stylizowana na starodawną porcelana posiada olbrzymi potencjał dekoracyjny. Jej wartość ozdobną możemy wykorzystać na kilka sposobów, m.in. jako dekorację stołu, samą w sobie lub jako oryginalną, wyrazistą i kolorową ekspozycję za szklaną gablotką czy witryną. W ten sposób to wyjątkowe rękodzieło zdobędzie odpowiednią oprawę. Nasi dziadkowie przywiązywali ogromną wagę do właściwej zastawy stołowej. Dziś, w dobie supermarketów i innych tanich sklepów sieciowych, nie przywiązujemy już takiej wagi do jakości, a do ceny produktu. Wychodzimy z założenia, że im tańszy tym lepszy, w końcu więcej pieniędzy zostało w portfelu, jednak jest to mylne przekonanie. O czym zapewne każdy z Was przekona się w odpowiednim czasie.

Na zdjęciu powyżej wyjątkowy komplet ceramiki Folkstar, inspirowany kolorystyką dawnej porcelany Bolesławiec.