Najciekawszy drewniany dom?

Na powyższym zdjęciu uwagę zwraca elegancka bryła budynku oraz zadaszonego miejsca parkingowego, tak jak i pięknie zagospodarowany teren. Wydaje się jakby mieszkańcy chcieli narzucić swoją wolę otaczającej ich naturze decydując się na ściśle wyznaczone, wysypane żwirem drogi. Choć widok na fasadę mamy obecnie nieco zasłonięty, już teraz zachwyca nas wspaniałe drewno cyprysowe, którego użyto do konstrukcji rezydencji. Konkretnie jest to najwyższej jakości Western Red Cedar czyli żywotnik olbrzymi, występujący w stanie dzikim w zachodniej części Ameryki Północnej, wzdłuż wybrzeży Oceanu Spokojnego, na obszarze od Alaski po Kalifornię. W Polsce uprawia się go jako roślinę ozdobną.