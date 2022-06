Prostota z charakterem! Polskie mieszkanie pełne stylu

Na homify chcemy pokazywać Wam jak najwięcej inspirujących realizacji. Czasem są to luksusowe rezydencje, innym razem domy jednorodzinne idealne na podmiejskie osiedle, a jeszcze kiedy indziej wspaniałe apartamenty lub kreatywnie zaprojektowane małe mieszkania. Dzisiaj metraż tak bardzo nie da nam się we znaki, bowiem zaprezentujemy Wam wyjątkowy apartament o powierzchni 110 m².

Za stylowe wnętrze odpowiadają architekci wnętrz z łódzkiego studia SQUAT ARCHITEKCI. Połączyli oni w swoim projekcie zamiłowanie do nowoczesności i klasycznej elegancji. Choć spotkamy tutaj wiele niecodziennych rozwiązań, to jesteśmy przekonani, że to mieszkanie przypadnie do gustu także tym Czytelnikom, którzy na co dzień preferują tradycyjne rozwiązania.

Czas wybrać się do Łodzi…