Nowoczesne mieszkanie w Łodzi!

Jeśli kupiliście właśnie mieszkanie w nowym budynku wielorodzinnym, to ten Katalog Inspiracji z pewnością Was zainteresuje. Eksperci z łódzkiego studia AP2 Architekci zmierzyli się niedawno z wnętrzem problematycznym lecz pełnym potencjału. Sami tak opisują pracę nad projektem: ’Gdy po raz pierwszy weszliśmy do tego mieszkania, bardzo uderzył nas jego wewnętrzny układ, który oparty był na klasycznej zasadzie osobnych, małych pomieszczeń spiętych wspólnym przedpokojem. Postanowiliśmy wraz z właścicielką, osobą bardzo otwartą na sugestie architekta, że otworzymy część dzienną na resztę mieszkania, dążąc do układu jak najbardziej przestronnych wnętrz w niewielkim w sumie mieszkaniu. Pomysł wymagał zaangażowania konstruktora z racji wyburzenia fragmentu ściany nośnej, ale efekt tej operacji wart jest poświęconego wysiłku.’

Chociaż zakup nowego mieszkania jest sporym obciążeniem finansowym, to na jego aranżacji nie warto oszczędzać – w końcu chcemy cieszyć się nowym dobytkiem jak najpełniej! Czy ten artykuł przekona Was do takiego myślenia? Zaraz się okaże..