Mieszkanie, które inspiruje!

W tym Katalogu Inspiracji wybierzemy się w podróż do Barcelony, która wita nas z otwartymi ramionami. Ma nam do zaoferowania wspaniałe, nowoczesne mieszkanie po niezwykłej metamorfozie nadzorowanej przez architekt Adelę Cabre. Wzięła ona pełną odpowiedzialność za wiekowe 120 metrów kwadratowych. Zdecydowała o nowym podziale przestrzeni, wyróżniając dwie bardzo odmienne strefy: publiczną i prywatną. Jedna jest strefą dnia, druga nocy, a zatem rozmieszczono je według tego, jak naturalne światło wpadało do wnętrza. Kuchnia, jadalnia, salon, pokój dla gości i toaleta łączą się ze strefą sypialni, tarasu, domowego biura oraz łazienki głównej za pomocą długiego korytarza.

Pomysł na wykorzystanie naturalnego światła w tej aranżacji wydaje nam się znakomity! Jesteśmy także pewni, że elegancja tego wystroju skradnie Wam serce…