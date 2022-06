Nowoczesność kryta strzechą!

Jeśli uwielbiacie, kiedy nowoczesne budynki nawiązują dialog z tradycją, to dzisiejszy projekt z pewnością przypadnie Wam do gustu. Holenderskie studio architektury Lab32 Architecten proponuje nam jednorodzinny dom, który śmiało nazwać można uosobieniem czystej, minimalistycznej architektury. Białe ściany i równo przystrzyżony trawnik zapowiadają wspaniałe współczesne wnętrza (i możecie nam wierzyć – nie rozczarujecie się!) lecz to dach kryty strzechą nadaje całości prawdziwego charakteru. To rozwiązanie typowe dla holenderskiego budownictwa wiejskiego przybliża projekt do natury, prowadzi dialog z otaczającym budynek krajobrazem.

Jesteśmy przekonani, że wielu z naszych Czytelników znajdzie tutaj coś dla siebie…