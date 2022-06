Mała, wielofunkcyjna jadalnia!

Skoro już wygospodarowaliśmy miejsce na stół z krzesłami to warto pomyśleć nad funkcjonalnym zagospodarowaniem ścian. Jadalnie to niekoniecznie pomieszczenie, które tylko i wyłącznie może nam posłużyć do spożywania posiłków. Nowoczesne projekty mieszkań, coraz częściej zakładają wielofunkcyjne wykorzystanie przestrzeni. Zwiększa to atrakcyjność naszego wnętrza, a tym samym daje nam możliwość stu procentowego wykorzystania potencjału naszej przestrzeni prywatnej. Jadalnia najczęściej nam się kojarzy z osobnym pomieszczeniem, w którym znajduje się duży stół z wieloma krzesłami, ozdobna konsola, piękne lustro w ozdobnej ramie i duże okna, przez które wpada mnóstwo światła. W rzeczywistości jadalnia to najczęściej pomieszczenie połączone z salonem lub dzierżawiące jego część, zatem nieuniknione jest zaaranżowanie go w sposób nietypowy. Doskonałym rozwiązaniem w każdym mieszkaniu jest stworzenie schowków czy odpowiednich miejsc do przechowywania naszych prywatnych rzeczy. Dzięki temu jadalnia nabiera koloru, wyrazistości, a tym samym daje nam możliwość korzystania z miejsc do przechowywania. Świetny pomysł zaprezentowała nam architekt wnętrz Aleksandra Procajło.