Dodaj Twojemu domu odrobinę galerii w 6 krokach

Kolejnym krokiem będzie rozplanowanie odpowiedniego ułożenia. Na razie nie róbcie tego bezpośrednio na ścianie a jedynie na podłodze. Zastanówcie się jaka ilość zdjęć będzie dobra na tą konkretną ścianę. Nie przesadzajcie z ilością bo efekt będzie odwrotny – rozproszycie uwagę zamiast ją skupić. Pośród małych zdjęć duży plakat będzie miał rolę dominującą dlatego ważny jest rozmiar ilustracji a nie tylko punkt, w którym zostanie ustawiona. Wypróbujcie kilka możliwych wariantów ułożenia aż dojdziecie do tego najbardziej optymalnego i najefektowniejszego. Jest jeszcze jeden sposób wybrania idealnej kompozycji: wycięcie takiej samej wielkości, co obrazy, arkuszy papieru i przyklejenie ich za pomocą taśmy do ściany. W ten sposób od razu zobaczycie, czy starczy Wam miejsca i jaki rozstaw między ramami wybrać. Pomoże też rozrysowanie galerii na kartce. Pamiętajcie aby zachować proporcje – to one są kluczowe do osiągnięcia idealnego efektu. Więcej inspiracji na ścienną galerię znajdziecie na stronie A.MONO CO,.LTD.