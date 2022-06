4 m2: błyskotliwe rozwiązania do małej łazienki!

Duże lustra to dobra sztuczka nadająca skromnej łazience iluzorycznej przestrzeni. Jeśli znajdują się one na więcej niż jednej ścianie, odbijają się w sobie i nadają pomieszczeniu głębi – wrażenia incepcji. Do tego świetnie też odbija się w nich światło, co nadaje niewielkiej łazience dodatkowej jasności, a przy zastosowaniu pięknie oprawionych punktów świetlnych – atrakcyjności. Jest to aranżacja małej łazienki przy pomocy prostego i sprawdzonego triku!