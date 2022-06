Jak urządzić małą łazienkę? 10 wskazówek

Posiadanie małej łazienki zmusza nas do kreatywności i zastosowania innowacyjnych rozwiązań tak, abyśmy mogli zmieścić w łazience wszystkie niezbędne elementy wyposażenia i dodatkowo powinny się one ze sobą ładnie komponować. Estetyczna i funkcjonalna łazienka to marzenie wszystkich, jednak w przypadku małej łazienki ten cel jest trudniejszy do osiągnięcia. Jak urządzić małą łazienkę, która będzie wbrew wszystkiemu przestronna i funkcjonalna? Jeśli zastosujemy kilka trików, powinno nam się udać stworzyć właśnie takie miejsce, w którym poranek nie będzie traumą, a wieczorna kąpiel będzie czasem relaksu a nie irytacji. Urządzanie małej łazienki wcale nie musi oznaczać rezygnacji z wanny – wystarczy podejść do tej kwestii z pomysłem. Wybraliśmy kilka przykładów, które pokazują, jak urządzić małą łazienkę, aby była użyteczna, estetyczna i relatywnie przestronna.