Chcesz poszerzyć kuchnię? Zaprojektuj to sam!

Zacznij od projektu! Skoro poznałeś już plany domu i nic nie jest Ci obce – znasz każdy milimetr powierzchni – to teraz czas na sięgnięcie po papier i ołówek. Na kartce rozrysuj jak najwięcej możliwości, jakie przychodzą Ci do głowy – im więcej, tym lepiej. Następnie skonsultuj się z pozostałymi domownikami, aby poszerzenie kuchni dopasować do potrzeb Twoich i całej rodziny. Przecież kuchnia to pomieszczenie z którego korzysta każdy i powinna być maksymalnie funkcjonalna, a do tego ergonomiczna. Ważne jest, aby odpowiadała potrzebom wszystkich użytkowników – jeśli często gotujemy w domu, a w dodatku mamy liczną rodzinę, to powinna być przestronna i odpowiednio wyposażona.