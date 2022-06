Zaprojektuj swoją kuchnię: zalety kuchni z układem L

Blat, czyli potocznie zwany powierzchnią roboczą, jest podstawowym elementem naszego pomieszczenia kuchennego. To dzięki szerokim blatom nasza praca staje się łatwiejsza, przyjemniejsza, bardziej zorganizowana i szybsza. W kuchni o zabudowie L powierzchnia robocza wypełnia dwie przyległe do siebie ściany. Dzięki temu w zasięgu ręki znajduje się wszystko co jest nam potrzebne do sprawnego przygotowania posiłków. Projektując to wnętrze niepotrzebnie skupiamy się na wielu mało istotnych elementach, których obecność nie jest priorytetowa, jak w przypadku blatów. Każdy kto uwielbia gotować i przygotowywać posiłki dla swojej rodziny rozumie jak ważna jest to przestrzeń i jaką rolę odgrywa w naszych codziennym użytkowaniu tego pomieszczenia. Układ kuchni w kształcie litery L, mimo tego, iż jest pozbawiony wygodnej wyspy kuchennej to jest niezwykle funkcjonalny i ergonomiczny.