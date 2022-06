16 fenomenalnych przykładów zadaszenia tarasu!

Dach nad tarasem bardzo często jest stałym elementem konstrukcyjnym budynku, zatem za jego wygląd odpowiada zamysł całości i jest podyktowany formą oraz kształtem istniejącej już bądź planowanej dopiero budowli. Nawet jeżeli decydujemy się na zabudowę tarasu w już istniejącym budynku, to zawsze musi ona być spójna z bryłą domu i odpowiadać jego estetyce. Dach nad tarasem pełni kilka funkcji. To, co może nam zaoferować to zacienienie w bardzo słoneczne dni i na odwrót – osłonę przed deszczem i chłodem w te dni mniej słoneczne. Zapobiega też nadmiernemu nagrzewaniu się materiałów na podłodze tarasu oraz chroni go przed trudnymi warunkami atmosferycznymi. Dzięki temu możemy z niego korzystać częściej i bardziej niezależnie od pogody.

To są plusy. A jakie minusy? Przede wszystkim jest to kwestia ograniczania dostępu światła do wnętrz bezpośrednio przylegających do tarasów, co w konsekwencji ogranicza dogrzanie tych pomieszczeń światłem podczas zimy. Poza tym dach nad tarasem może ograniczać widok za oknem. Zaczynamy się więc zastanawiać nad doborem technologi, materiału, struktury i formy, która najlepiej będzie odpowiadać potrzebom naszym i naszego domu. Przygotowaliśmy dla Was najpiękniejsze przykłady na to, że dach nad tarasem może oprócz tej praktycznej funkcji, pełnić funkcję niezwykle dekoracyjną. Pokażemy Wam różne pomysły, materiały z jakich korzystają architekci oraz formy, jakie dach nad tarasem mogą przyjąć po to, aby rozpalić Waszą wyobraźnię do własnych pomysłów i realizacji.