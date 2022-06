14 m2: dużo miejsca na przechowywanie w niewielkiej sypialni!

Zamiast półek pionowych, które idą od dołu w górę i zabierają miejsce na podłodze, zainstalujmy półki wiszące. Jeśli nasza kolekcja książek naprawdę przewyższa przeciętną to postarajmy się, by półki były odpowiednio wpisane w wystrój ścian. Najprostszym sposobem jest powieszenie białych półek na wspornikach, na białej ścianie. Wtedy wszystko idealnie się ze sobą komponuje. To książki mają się wyróżniać i krzyczeć o uwagę, dlatego półki powinny być jak najmniej „widoczne”. Można też zaplanować półki we wnęce po to, by wpisać je w konstrukcję ścian.