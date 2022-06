Powiew przeszłości! Odkopanie historii własnego domu

Wprowadzając się do nowego domu, nowa jest dla nas również okolica – warto zapoznać się z sąsiadami. Oczywiście chodzi przede wszystkim o życzliwość, którą należy pielęgnować przebywając w jednej wspólnocie (w tym wypadku sąsiedzkiej). Coraz częściej zdarza się nam zapominać, że sąsiedzi to ludzie, tacy jak my, tylko mieszkający w innym domu i jeśli zabraknie nam cukru, a sklep będzie już zamknięty, to lepiej jest zapytać, niż upiec niesłodkie ciasto… Poza codzienną uprzejmością oraz sporadycznymi spotkaniami z sąsiadami lub poradami w razie potrzeby, możemy zapytać tych dłużej żyjących w okolicy, kto mieszkał w naszym domu wcześniej, jak ten budynek wyglądał i czy zmieniali się właściciele – oko sąsiada ma to do siebie, że widzi o wiele więcej, niż moglibyśmy sobie to wyobrazić!