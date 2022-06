Piękne ścieżki ogrodowe za małe pieniądze!

Wkopane w ziemię płaskie kamienie to rozwiązanie przede wszystkim dla tych, którzy chcą zapewnić sobie maksymalny kontakt z naturą. Kamień może nawet nie być szlifowany, przez co może okazać się mniej stabilny zwłaszcza podczas deszczu. Za to będzie prezentował się znakomicie! Kamień, który z każdej strony okala trawa wygląda znakomicie. Obserwujemy tutaj podobny kontrast co w przypadku poprzedniego zdjęcia. Jeśli mieszkamy na obszarach wiejskich, kamienie znaleźć możemy sami i w ten sposób dodatkowo zaoszczędzić. Pamiętajmy jednak, że prezentujące się kusząco płaskie kamienie rzeczne nie powinny być wybierane z koryt rzek – może grozić to nawet ich wylaniem. Oszczędzajmy z głową!