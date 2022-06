Domy w każdym kolorze tęczy!

Myślicie, że żółty to ekstrawagancja? Polskie przedmieścia pełne są żółtych elewacji, nie zawsze niestety w dobrym stylu. Jeśli żółty to Wasz ulubiony kolor, to powinniście wybrać go na Wasze fasady dbając, by pozostały stylowe. Białe kolumienki stylizowane na antyczne niekoniecznie sprawdzą się dobrze na żółtym tle. Co innego z drewniane dekoracje! Na powyższym zdjęciu widzimy elegancką żółtą elewację, której szyku przydają drewniane okiennice od polskiej firmy Markiz Serwis.