Piękny dom jak ze snów

Kiedy zbliża się ten moment w naszym życiu, że zaczynamy planować budowę własnego domu, wiele i wielu z nas może wcale nie mieć pomysłu na to, jak miałby on wyglądać. Jedni od dziecka marzą o konkretnym budynku, inni wiedzą co innego – jak chcą się w nim czuć, jakie ich potrzeby ma on spełniać. Jeśli należycie do tej drugiej grupy i cenicie sobie proste, nowoczesne lecz czerpiące z klasyki projekty, to dobrym rozwiązaniem może okazać się zakup gotowego projektu domu. Dziś przyjrzymy się domowi Simon G2, za który odpowiada Pracownia Projektowa ARCHIPELAG z Wrocławia. Celem architektów było stworzenie przestrzeni dla rodziny lubiącej spędzać czas razem, naturalnie skłaniającej ją do integracji poprzez przemyślane rozmieszczenie pomieszczeń oraz łącznie funkcjonalnych stref.

Marzycie o rodzinnym gniazdku pełnym ciepła? Ten projekt z pewnością wart jest uwagi!