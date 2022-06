Przytulny dom w drewnie!

Kuchnia cała w bieli stanowi dość duży kontrast do reszty wnętrz tego domu, zaaranżowanych z przewagą drewna. Nowoczesne fronty szafek ze stalowymi uchwytami zostały zestawione z kamiennym blatem, co stanowi ponadczasowe połączenie. Wielkość zabudowy kuchennej zapewni nie tylko odpowiednią przestrzeń do przechowywania, ale także miejsce do komfortowego przygotowywania potraw! W kuchni znalazł się również mały, biały stół – to świetne rozwiązanie, by zjeść szybkie poranne śniadanie, bądź przekąsić coś w ciągu dnia!