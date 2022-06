Ochrona betonowych ścian przed wilgocią

W aranżacji nowoczesnych wnętrz beton jest coraz częściej wykorzystywany – otrzymujemy surowe, industrialne wnętrze, które potrzebuje minimalnego wyposażenia, aby stworzyć charakterystyczną przestrzeń. Jeżeli chcemy uzyskać efekt betonowej ściany, tak naprawdę nie musimy wcale sięgać po beton! Najprostszym sposobem na to jest farba betonowa, która imituje tynk – można ją nakładać jak każdą inną farbę, a po nałożeniu należy wygładzić i polakierować. Jest to wygodny i szybki sposób na uzyskanie wymarzonego efektu, ale pamiętajmy, że to tylko imitacja. W przypadku farby oczywiście musimy podejść do zabezpieczania przed wilgocią tak, jakby to była normalna farba, a nie beton – oznacza to, że do pomieszczeń o zwiększonej wilgotności powietrza należy wybrać farbę, która cechuje się wysoką odpornością (np. do kuchni, czy łazienki).