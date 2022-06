Jakie ubezpieczenia są potrzebne?

W Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem samochodu, motoru czy przyczepy jest OC. Ubezpieczenie to jest najważniejszym i kluczowym ze wszystkich innych ubezpieczeń komunikacyjnych. Jego zakres reguluje prawo dlatego jest on zawsze taki sam. Co z tego wynika opłaca się kupować najtańsze polisy bo są takie same jak te droższe. Z uwagi na koszt jakim bez wątpienia jest polisa AC wielu kierowców rezygnuje z tej ochrony kupując ubezpieczenie samochodu. Autocasco to rodzaj dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego, które ochroni Wasze pojazdy oraz ich wyposażenie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. To, co obejmuje AC, zależy od warunków, jakie oferuje zakład ubezpieczeń oraz od podpisanej przez Was umowy. Najczęściej będą to szkody powstałe w wyniku kradzieży, kolizji, uszkodzenia pojazdu, pożaru itd. Koszt AC to zazwyczaj kilkaset złotych rocznie ale warto go rozważyć gdyż pokrycie wartości potencjalnej szkody jest zazwyczaj bardzo kosztowne.