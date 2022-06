Elegancja – Francja w polskim wydaniu!

W aranżacji wnętrz tego mieszkania dominują najwyższej jakości meble, dodatki i materiały wykończeniowe. Kolorystyka jest stonowana, dominują różne odcienie szarości, biel i czerń. Wspaniała narożnikowa kanapa jest nie tylko wygodnym miejscem do relaksu, ale także dogodnym meblem na spotkania towarzyskie. Szlachetne tekstylia dopełniają dekor tego wnętrza. Warto zwrócić uwagę na podłogę, którą wyłożono niezwykle eleganckimi płytkami z naturalnego kamienia. Jest to dość nietypowy materiał wykończeniowy, zwłaszcza do salonu. W tym przypadku świetnie się jednak sprawdza, nadając wnętrzu ekskluzywności.