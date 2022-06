Wilgoć w murze – jak to się stało i jak można temu zapobiec?

Zniszczona lub źle ułożona izolacja przeciwwilgociowa albo przeciwwodna może sprawić, że mury domu niczym gąbka zaczną chłonąć wodę z różnych źródeł. Na pewno widzieliście niekiedy ciemne skupiska plam na ścianach, przy suficie lub w narożnikach pomieszczeń. Wyglądają nieestetycznie ale to nie jest ich największy problem. Są to ogniska pleśni, których przyczyną jest właśnie nadmierna wilgoć. Pleśnie w domu wydzielają mikotoksyny, które stanowią duże zagrożenie dla zdrowia. Alergie, choroby reumatyczne czy układu oddechowego to tylko niektóre skutki przebywania w zawilgoconych murach. Oprócz tego, że wilgoć niekorzystnie wypływa na zdrowie ludzi, obniża wytrzymałość ścian i sprawia, że zmniejsza się trwałość okładzin z płyt gipsowo – kartonowych i tynków. Zawilgocony dom trudniej jest też ogrzać, bo przez mokre mury ucieka więcej ciepła. Jeśli i Was dotyka ten problem zacznijcie walczyć z nim już dziś. Podpowiemy Wam jak to skutecznie i szybko zdobić.