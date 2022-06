Stary, ale jary- niezwykle udany remont domu

Pracownia architektoniczna Uma Portuguese ma na celu renowację starych, zabytkowych budynków i przeistoczenie ich w autentyczne, pełne kultury i tradycji apartamenty pod wynajem dla turystów. Do prac renowacyjnych architekci wykorzystują lokalnie produkowane materiały, a do wyposażenia wnętrz meble i dodatki od portugalskich designerów. Dzięki temu łączy się ze sobą tradycja portugalskiej architektury z designem najwyższych lotów, co wspólnie daje lokum o charakterze komfortowym i funkcjonalnym.