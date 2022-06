Drzewo na ścianie – ciekawe przykłady!

Jakie mogą być stałe dekoracje na ścianę? Tapeta, sztukateria, kamień, cegła, po prostu kolor i drzewo. To pierwsze i najmodniejsze rozwiązania do tej pory, jakie przychodzą nam do głowy. Drzewo na ścianie lub jego imitacja, to coraz bardziej popularne rozwiązania, wykorzystywane jako triki w projektowaniu wnętrz, które niezwykle ocieplają wystrój i klimat mieszkania. Dzięki takiej metodzie łatwo i szybko możemy zaaranżować wystrój ściany – a co za tym idzie, całego pomieszczenia – bez większego zastanowienia i silenia się na oryginalne pomysły.

Drzewo na ścianie pojawia się oryginalnie w domach drewnianych, w stylu rustykalnym i wiejskim. Jednak chcielibyśmy przedstawić przykłady zastosowania tego materiału w inny sposób, zaskakujący i niestandardowy. Mamy nadzieję, że poniższe fotografie zainspirują Was do użycia go w domu na własny sposób.

