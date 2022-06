Jak urządzić przytulne mieszkanie?

Jak urządzić mieszkanie ciepłe? Oprócz wizualnego ocieplenia mieszkania, możemy to zrobić dosłownie. Kominek tworzy niepowtarzalny, genialny nastrój w zimowe, późne wieczory. Ogień to natura, którą oprócz roślinności możemy zaprosić do naszego domu w takiej właśnie oprawie. Jeśli zaś nie mamy takiej opcji, możemy wybudować atrapę kominka, w którym poustawiamy duże świece. Zapomnielibyśmy o jednej inspiracji jaka przyszła nam do głowy patrząc na to zdjęcie! Ściana z cegły! Jest świetna nawet do wnętrz nowoczesnych, którym dodaje swojskiego wydźwięku. Co o tym myślicie?