TOP 10 – domy z naturalnym kamieniem!

W wystroju nowoczesnych wnętrz kamiennych budynków możemy zauważyć tendencję do wyboru bieli, beżu i ecru. Efekt to efemeryczne wręcz wnętrze, idealne miejsce do wypoczynku. Zwłaszcza jeśli do tego dobierzemy podłogi z jasnego, biało-szarego drewna, tak jak w powyższej sypialni. Wszystko wydaje się tu lekkie, a zatem i my stajemy się lekcy.