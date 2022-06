Tradycyjny dom z nowoczesnym twistem!

Architekci poważnie wzięli pod uwagę zróżnicowane zainteresowania i pasje mieszkańców, tworząc na powierzchni dziennej osobny obszar hobbystyczny. Ultra nowoczesna meblościanka, z wbudowanym miejscem na telewizor i domową biblioteczkę, nie zajmuje wcale dużo miejsca, a oferuje za to mnóstwo przestrzeni na przechowywanie. Poza tym, taki sposób przechowywania książek jest oryginalny i stylowy. Po prawej stronie znalazło się miejsce na keyboard, a po lewej wygodne siedzisko, w sam raz do czytania książek. Cały obszar iluminuje, gdyż wszystkie powierzchnie tu są białe, a przez duże okno do środka wpada mnóstwo naturalnego światła. To jest właśnie klucz do tworzenia nowoczesnych wnętrz!