Niepozorny dom o efektownym wnętrzu!

Choć za oknami powoli na scenę wchodzi jesień, my udamy się dzisiaj do słonecznej Portugalii. Czeka tam na nas wyjątkowy dom FS55. Został on odnowiony przez naszych ekspertów z Taller Estilo Arquitectura. Dokonali oni godnego uwagi wyczynu – przeobrazili niefunkcjonalny budynek z lat 50-tych z jego zamkniętymi w grubych murach pomieszczeniami, problemami komunikacyjnymi, brakiem harmonii pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem… w prawdziwy skarb, ukryty za dyskretną fasadą! Uszanowano historyczny modernizm, przystosowując go do potrzeb współczesnego życia i dbając o wyposażenie najwyższej klasy. Efekt końcowy to dom-marzenie!

Gotowi wyruszyć na poszukiwanie skarbów?