Jak zaprojektować miejsce na telewizor w salonie?

Rustykalna aranżacja nie do końca wpisuje się w towarzystwo nowoczesnych technologii. Jednak jeżeli zostaną one odpowiednio dobrane i ustawione, mogą nawet takie wnętrze wzbogacać! Telewizor na ścianie to obecnie niemalże standard w mieszkaniach i ciężko wyobrazić sobie bez niego salonu. Przywieszenie go na ścianie wykończonej cegłą może stwarzać bardzo interesujący efekt!