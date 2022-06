Zadaszenie ogrodowe – dlaczego powinno się je mieć?

Zadaszenie tarasowe pozwala skutecznie i efektywnie korzystać z tarasu – nawet gdy pogoda z pozoru nie jest zachęcająca. Opady deszczu nie będą Wam straszne gdy będziecie odpoczywać pod zadaszeniem. Deszcz czy letnia burza nie przeszkodzą w grillowaniu czy obiedzie na powietrzu. Jeśli wahacie się nad stałym zadaszeniem to ciekawym, choć niestety drogim rozwiązaniem są rozwijane markizy lub zadaszenia z rozsuwanymi elementami szklanymi. Oba rozwiązania łączą w sobie wiele zalet różnego rodzaju konstrukcji, eliminując jednocześnie ich wady. Rozsuwana markiza to zadaszenie, które można rozłożyć w miarę potrzeby, co uchroni Was przed deszczem czy śniegiem. Należy jednak dobrze rozważyć wybór pokrycia w takim dachu, aby markiza była odpowiednio wytrzymała, zdolna wytrzymać napory śniegu w czasie zimy. W innym wypadku będziecie musieli dbać o jej zwijanie po sezonie letnim. Dobrym rozwiązaniem są też pokrycia z rozsuwanych elementów szklanych, przy czym warto wybrać szkło zapewniające ochronę przed palącym słońcem w upalne letnie dni. Niestety zadaszenie szklane to bardzo duży wydatek przez co jest to rozwiązanie stosunkowo rzadko spotykane w domach jednorodzinnych i szeregowych.