11 nowoczesnych domów modułowych!

Domy modułowe i ich idea coraz szybciej rozprzestrzeniają się po różnych zakątkach światach. Pojawiają się nagle w dziwnych i niedostępnych dla standardowego domu lokalizacjach. Pomimo prostej formy to, co w nich kochamy to myśl o oszczędności, samowystarczalności i rosnącej mobilności. To, co wydaje się wyjątkowo ciekawe to właśnie ta ostatnia ich cecha – mobilność.

Czas przyspiesza, odległości maleją, przestrzeń przestaje być przeszkodą – za tymi zmianami podążają kolejne – nasza praca, miejsce zamieszkania nie są już przypisane do jednego miejsca. Chcemy być swobodni, chcemy mieć możliwość zmiany i wyboru. Naturalnym, więc krokiem chcemy pociągnąć za sobą i ze sobą zabrać najważniejsze dla nas rzeczy – w tym dom. Dom powinien wychodzić na przeciw naszej estetyce, ale też powinien być praktyczny. Coraz częściej to drugie przekładamy nad to pierwsze. Szukamy również rozwiązań ekonomicznych i łaskawych dla naszego portfela. Oczywiście styl takiego życia, nie będzie charakteryzował wszystkich – natomiast nie da się ukryć, że grono stale się powiększa. Innym aspektem, na który domy modułowe i ich rosnąca popularność zwraca nam uwagę to paradoksalnie chęć ucieczki. Chcemy być nie tylko mobilni, ale chcemy też uciekać w miejsca, gdzie jeszcze nikt nie postawił swojego domu – najlepiej w odosobnieniu z pięknym widokiem. Te miejsca nas zachwycają i takie widoki, chcemy mieć za oknem pijąc rano kawę. Domy modułowe odpowiadają, więc na te marzenia i potrzeby części z nas – mniejszej bądź większej, ale na pewno spośród nas.

Przygotowaliśmy, więc dla Was parę słów o tym, czym tak na prawdę domy modułowe są, prowadząc Was przez ciekawe przykłady z całego świata.