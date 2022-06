Przytulne wnętrze w stonowanych kolorach!

Ostatnim pomieszczeniem, którem wspólnie przyjrzymy się nieco bliżej jest sypialnia. To miejsce, gdzie każdy może wypocząć po ciężkim dniu i zregenerować swoje siły do dalszego działania. Warto więc urządzić je w delikatnych odcieniach, ponieważ krzykliwe kolory będą Wam utrudniać błogi, regenerujący sen. Nasi architekci postawili w tej strefie na odcienie błękitu oraz bieli. To połączenie barw wygląda tutaj świetnie! Zdecydujcie się wprowadzić je do swoich czterech ścian, a efekt końcowy na pewno pozytywnie Was zaskoczy!

Szukacie innych pomysłów na aranżację swojego wnętrza? Sprawdźcie koniecznie:

Rewolucja w starym domku pośrodku lasu!