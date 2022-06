Niezwykły dom z cegły!

Jesteście na etapie planowania swojego domu i szukacie inspiracji dla własnego, niepowtarzalnego rodzinnego gniazdka? Doskonale trafiliście! Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was propozycję od naszych architektów, którzy świetnie znają się na swoim fachu. Zdecydowali się oni stworzyć dom z cegły, który dodatkowo wyróżniają drobne akcenty kolorystyczne. Nie sposób przeoczyć tego obiektu podczas spaceru po malowniczej, zielonej okolicy, gdzie powstał ten niezwykły budynek. Przez zastosowanie cegły ten projekt z zewnątrz prezentuje się nieco industrialnie, co jest jego zdecydowanym atutem. Przekonajcie się o tym sami! Zapraszamy do zwiedzania!