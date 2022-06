Deszczówka – jak ją wykorzystać?

Jak już wspomniałam, na co dzień używamy ogromne ilości wody. Deszczówka często w ogromnej mierze z rynien trafia do kanalizacji, za co też płacimy. Pomyślmy więc o naszym budżecie. Czy nie warto zaoszczędzić trochę pieniędzy wydawanych na coś, czego dostarcza nam Matka Natura? Szczególnie, że w Polsce na brak deszczu nie możemy narzekać. Po drugie, woda opadowa jest miękka, przez co doskonale nadaje się do prania – wymaga użycia mniejszej ilości detergentów, nie zostawia osadów z kamienia w toalecie – jeżeli podłączona do spłuczki, a także i przede wszystkim, jest bardzo dobra dla roślin. Podłączenie deszczówki pod instalację wodno kanalizacyjną, tak aby można nią napełniać spłuczkę w toalecie lub pralkę wymaga wiele pracy i dużej inwestycji w odpowiednią instalację. Jednak nie musimy od razu porywać się na tak duże wyzwania. Może na początek zadbajmy o użycie deszczówki w naszym ogrodzie. Jeżeli mamy fontannę lub ozdobny zbiornik wodny w ogródku, napełniając go skorzystajmy z deszczówki.