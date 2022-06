Jak utrzymać bezpiecznie w domu babcię i dziadka z demencją?

Pierwszy, podstawowy krok, który należy zrobić, jeżeli mieszkacie z osobą, która cierpi na demencję jest przeprowadzenie spokojnej rozmowy z ukochanym dziadkiem, czy też babcią. Zapytajcie dlaczego sami opuszczają dom. Wytłumaczcie im dlaczego niezwykle ważne jest to, by informowali Was o swojej chęci wyjścia na dłuższy spacer. Osoby starsze muszą wiedzieć, że mają w każdym momencie w Was oparcie i mogą zgłosić się do Was z każdą swoją potrzebą. Niektórzy z nich uważają się za obciążenie dla swoich bliskich, dlatego podejmują różnorodne działania bez wiedzy innych domowników. Uświadomcie im, że mogą na Was liczyć w każdej sytuacji!