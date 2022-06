Zaprojektuj kuchnię w tradycyjnym U – kładzie!

Małe kuchnie w bloku zazwyczaj urządzane są w taki sposób, by móc jak najlepiej pozyskać każdy centymetr powierzchni na blacie kuchennym, niezbędny do wygodnej pracy. Świetnym i na szczęście często spotykanym rozwiązaniem jest zabudowa kuchenna w kształcie litery U. Jest to pomysł, który sprawdza się w małych, oddzielnych pomieszczeniach, a jednocześnie jest bardzo funkcjonalny. Natomiast można takie praktyczne rozwiązanie zaplanować również w kuchniach otwartych na salon, gdzie jedna część może być barkiem lub podwyższonym blatem służącym do jedzenia, do którego możemy przysiąść się na modnych hokerach.

W tym wydaniu chcielibyśmy przedstawić Wam zalety takiego układu kuchni oraz jego ergonomiczną wyższość nad prostym modelem zabudowy kuchennej w jednym ciągu. Jeśli zastanawiacie się jaki układ kuchni wybrać to jest to artykuł dla Was!

Inne, piękne kuchnie możecie zobaczyć w Katalogu Inspiracji Oryginalne, modne kuchnie w 10 odsłonach! Zapraszamy!