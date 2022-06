Rozświetl swój ogród w letnie wieczory!

Wydawałoby się, że oświetlenie ogrodu można zostawić na sam koniec, kiedy wszystko inne będzie już gotowe. Otóż nie! Z praktycznego punktu widzenia, podłączenie lamp elektrycznych wymaga położenia odpowiedniej instalacji. Czy na prawdę chcemy rozkopywać ogródek, lub kuć świeżo wykończone ściany tylko dlatego, że nie zadbaliśmy o to wcześniej? Jednak to nie wszystko. Oświetlenie jest jednym z najważniejszych elementów domu. To od niego zależy jak będą prezentowały się wnętrza. To samo dotyczy ogrodu. Przypadkowo ustawione punkty świetlne mogą całkowicie zaburzyć proporcje i koncepcję ogrodu. Za to odpowiednio dobrane oświetlenie pomoże stworzyć atmosferę tajemniczości i magii. Zastanówmy się jakiego efekt pożądamy, wyobraźmy sobie w jaki sposób go osiągniemy i zrealizujmy nasze wizje!