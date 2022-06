Zaimponuj gościom wyjątkową dekoracją przedpokoju!

Przedpokój jest pierwszym pomieszczeniem, które widzimy zaraz po przekroczeniu progu mieszkania. To właśnie pierwsze wrażenie decyduje o tym jak go postrzegamy i czy odpowiednio spełnia funkcję reprezentatywną naszej przestrzeni osobistej. Estetyka tego pomieszczenia powinna być spójna z resztą mieszkania i w sposób unikalny podkreślać wyjątkowy charakter tego miejsca. W dzisiejszym artykule podpowiemy Wam w jaki sposób zaplanować jego aranżację i na co zwrócić uwagę, aby stworzyć wnętrze przytulne i ciepłe.

Przedpokój to pomieszczenie przechodnie, które jest łącznikiem między jedną częścią mieszkania, a drugą. Bardzo często nie poświęcamy mu tyle uwagi na ile zasługuje. Większość z nas wychodzi z założenia, że skoro jest to przestrzeń przechodnia to nie wymaga od nas odpowiedniego planu oraz stosowania nadzwyczajnych trików aranżacyjnych, które poprawią jej wygląd. Jak jest w rzeczywistości? Niestety jest to mylne przekonanie, które może negatywnie wpłynąć na odbiór naszego całego mieszkania. Przekonajcie się co powinniście zrobić, aby uatrakcyjnić swój korytarz.