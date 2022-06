Powierzchnie biurowe w malutkich miejscach!

Wiecie już, że dobrze gdy biurko stoi koło okna ale nie bez znaczenia jest to jak ono stoi. Ustawienie biurka w pokoju powinien wyznaczać dostęp do światła słonecznego. Pisząca przy nim osoba nie może sobie zasłaniać światła. A zatem biurko osoby praworęcznej powinno stać lewym bokiem do okna, a leworęcznej – prawym bokiem. Niekorzystne jest ustawienie biurka tyłem do okna lub tyłem do drzwi. Jeśli chodzi o sztuczne oświetlenie, to w przypadku osoby praworęcznej lampka oświetlająca biurko powinna stać z lewej, a w przypadku leworęcznej – z prawej strony biurka. Koncentracji w pokoju do pracy sprzyjają ściany pomalowane na ciepłe i jasne barwy w odcieniach pastelowych, na przykład żółty czy pomarańczowy. Sprawdzi się także kolor oliwkowy, suszone zioła albo pustynna szałwia czyli najmodniejsze kolory roku 2016 według Instytutu Pantone.