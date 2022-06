Top 6: Najpiękniejsze aranżacje z cegłą

Od dawien dawna cegła stanowiła materiał, który świetnie sprawdzał się jako podstawa konstrukcji i element dekoracyjny. Ewoluowała przez wieki i zmieniała się wraz z zapotrzebowaniem. Na pierwszy rzut oka, wszystkie cegły mogą wyglądać tak samo, jednak w zależności od składu i obróbki specjalnych dodatków, mogą mieć zupełnie inne przeznaczenie.

Poza tym cegły są uniwersalne, trwałe, dekoracyjne i idealnie nadają się do prawie wszystkich stylów architektury i wzornictwa, cegła dodaje ciepła do dowolnego miejsca, będąc wiodącym elementem we wszystkich projektach. Od rustykalnych domów po przemysłowe lofty! Chcecie dowiedzieć się nieco więcej o 6 typach cegieł najczęściej używanych w świecie designu i architektury.