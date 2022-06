Dom na czarno? To może się udać!

Ściany stanowią podstawową powierzchnię, którą w prosty sposób można odmienić przy użyciu czarnej farby. Możecie zdecydować się na klasyczną wersję, bądź pójść o krok dalej i wybrać farbę tablicową. Z tego rozwiązania skorzystali nasi specjaliści. Wybrali kuchnię, jako miejsce idealne do aranżacji przy pomocy tej specyficznej, czarnej farby. Efekt końcowy wygląda świetnie! Domownicy mogą na ścianach pokrytych farbą tablicową do woli zapisywać wszystkie niezbędne informacje do których należą między innymi przepisy, czy też lista zakupów. Mogą oni również puścić wodze fantazji i stworzyć liczne rysunki nawiązujące do owoców, czy warzyw. Nie ma wątpliwości co do tego, że taka farba tablicowa stanowi również ogromną frajdę dla dzieci!