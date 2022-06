Ciekawa alternatywa dla ciasnej kawalerki!

Domowy gabinet także wchodzi w skład strefy dziennej. Umieszczono je pod oknem, skąd rozciągają się widoki na ogród. Liczne przeszklenia odgrywają niezwykle ważną rolę w tym projekcie, gdyż to właśnie przez nie do środka wpada naturalne światło, utrzymując wnętrza jasnymi i odpowiednio doświetlonymi. Białe ściany oraz jasne podłogi to najlepsza opcja do tego typu domów, gdzie metraż jest ograniczony, a sufit niski. Jak widać na tym przykładzie, na niewielkiej powierzchni można mieszkać nie tylko wygodnie, ale i stylowo. Kto dalej woli ciasne kawalerki?

Więcej o domach prefabrykowanych dowiecie sie w artykule Domy prefabrykowane – architektura przyszłości!