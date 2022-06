Przytulny dom pod Krakowem!

Przenosimy się na piętro, gdzie zlokalizowano pomieszczenia prywatne mieszkańców, i zaglądamy do pokoju dla nastolatka. Wyposażono go w wielofunkcyjny mebel, pełniący rolę łóżka, burka oraz miejsca na przechowywanie. Dzięki temu zaoszczędzono sporo przestrzeni i zorganizowano pewien ład we wnętrzu. Niebieskie dodatki i akcesoria przełamują monotonię bieli i beżu, a przez liczne okna do wnętrza wkrada się naturalne światła, czyniąc je odpowiednio doświetlonym.