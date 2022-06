Ciasne, ale własne- renowacja małego mieszkania!

Nie do poznania jest kuchnia po remoncie! Staromodne szafki zastąpiono współczesną zabudową kuchenne o białych i gładkich frontach. Takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze do niewielkich, wąskich pomieszczeń, gdyż optycznie je powiększa. Kuchnię zdecydowano się wyposażyć w wielofunkcyjne meble, które zapewniają mnóstwo miejsca do przechowywania i pozwalają utrzymać to miejsce w czystości i porządku.