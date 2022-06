5 elewacji – 5 niesamowitych transformacji!

Teraz mamy przed sobą dom, który zdecydowanie wyróżnia się na tle innych, co też odzwierciedla gusta i osobowość jego domowników. Jasne i przyciągające uwagę tekstury kamienia na ścianach obydwu pięter zdecydowanie były strzałem w dziesiątkę. Pozioma konstrukcja i wzory geometryczne w drzwiach świetnie wpisują się w formę ściany garażu. Odpowiednio ustawione światła sprawiają, że na ścianach pojawiają się niesamowite pasemka kolorów. To się dopiero nazywa gra świateł! Teraz nikt nie może zarzucić tej elewacji i całemu budynkowi braku osobowości.

Bez wątpienia, to co zobaczyliście dowodzi tezie, że kreatywność architekta w połączeniu z zaufaniem i otwartością właściciela nieruchomości skutkuje cudownymi efektami. Wspaniałe rozwiązania architektoniczne,w pełni funkcjonalne pomieszczenia i czyste piękno – to jest to, czego w dzisiejszych czasach szukamy. Jak widać, jest to możliwe do osiągnięcia!

