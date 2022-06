Kabina prysznicowa: 7 rzeczy, które trzeba wiedzieć przed jej zakupem!

W kwestii ustawienia prysznica wszystko zależy od wielkość naszej łazienki. W ogromnych przestrzeniach możemy sobie pozwolić nawet na prysznic wolnostojący, który jest zabudowany np. tylko szkłem z jednej strony, a natrysk jest odgórny. Jednak to bardzo rzadki przypadek – zdecydowanie częściej musimy wybrać jeden narożnik w którym stanie prysznic. Oczywiście decyzję powinniśmy podjąć zależnie od tego, czy chcemy ustawić gotową kabinę prysznicową, czy tylko osłonić prysznic z jednej strony. Jednym z bardziej standardowych rozwiązań jest ustawienie prysznica na samym końcu w kącie – tak jak jest to widoczne na prezentowanym zdjęciu. W mniejszych łazienkach często prysznic jest zabudowany z trzech stron i w takich pomieszczeniach powinniśmy ustawić go pod ścianą znajdującą się naprzeciw drzwi wejściowych – w klasycznym ustawieniu.